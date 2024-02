Poggiolini ribatte ad Asioli sulle critiche al bilancio

Dopo le critiche dell’opposizione al bilancio comunale, è il gruppo di maggioranza a ribattere "punto su punto" a quanto sollevato dai consiglieri di BartnOra, ricordando prima come la capogruppo, Barbara Asioli "non sia neanche intervenuta in Consiglio Comunale, nemmeno una dichiarazione di voto sulla delibera più importante che vota il Consiglio", così come non siano pervenuti emendamenti o proposte di modifica da parte dell’opposizione. Nella replica si parte dalla rotatoria di Panighina. BartnOra aveva sottolineato come i finanziamenti per l’opera fossero tutti regionali e provinciali. "E’ stata la lista Bartnora – spiega il capogruppo della maggioranza Ilic Poggiolini – a sostenere che la Regione era venuta sul territorio a fare promesse elettorali, per poi sostenere che i finanziamenti, promessi dall’assessore Corsini, erano arrivati a seguito delle loro sollecitazioni. Invece di gioire per un’opera importante che finalmente vede la luce, l’opposizione tenta da sempre di gettare discredito, in modo scomposto, salvo poi tornare sui propri passi e rivedere completamente le proprie dichiarazioni".

I finanziamenti per la chiesina di Cerbiano arrivano dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e in parte da Unica Reti tramite l’Art Bonus. "E’ la dimostrazione di quanto l’amministrazione si muova per progettare e cercare finanziamenti – spiegano dalla maggioranza – o l’opposizione pensa che i finanziamenti cadano dal cielo?".

La replica più puntuale è sui golfi di fermata di Capocolle, così come era forte la sottolineatura della lista di opposizione che riteneva "fumosi" gli impegni della maggioranza in tal senso. "Questa è l’unica amministrazione ad essere ormai arrivata in fondo alla progettazione esecutiva della fermata di Capocolle, impegnando le risorse a fine 2023 – ricordano i consiglieri di maggioranza –. C’è un confronto costante con Anas, ente proprietario della strada che ha fornito indicazioni e prescrizioni che siamo obbligati per legge a seguire. Di cosa parla l’opposizione?".

Matteo Bondi