Polizia locale, uffici chiusi al pubblico da martedì al 4 marzo

Da martedì 27 febbraio a venerdì 1 marzo il Servizio di Polizia locale sarà interessato da traslochi che riguarderanno sia la sede centrale in via Punta di Ferro che le distaccate di viale Vittorio Veneto e via Curiel. Per consentire le operazioni di trasloco, da martedì fino a lunedì 4 marzo gli uffici di ricevimento al pubblico saranno chiusi. Per eventuali urgenze è possibile chiamare la Centrale Operativa al n. 0543.712000. Da lunedì 4 marzo la Sezione Verbali riceverà il pubblico nella nuova collocazione in via Punta di Ferro 2.