Poliziotto si spara, gravissimo

Dramma nel primo pomeriggio di ieri in via Decio Raggi, all’angolo con via Giovanni dalle Bande Nere. Un poliziotto di 28 anni, in servizio alla squadra volanti della questura di corso Garibaldi, ha esploso un colpo della sua pistola d’ordinanza contro se stesso, alla testa.

Le sue condizioni sono al momento definite "gravissime". L’agente, nativo di Bari, in servizio a Forlì da un paio d’anni, è ora ricoverato all’ospedale Bufalin di Cesena. La prognosi è riservata.

Sconvolti i colleghi, ieri tutti sul posto dopo l’allarme. Sconosciuti i motivi del gesto. Non escluse, secondo alcune informazioni, una storia d’amore tormentata.