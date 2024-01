Pompignoli (Lega) alla Regione:: "Rifiuti da Roma? Qui no"

"I rifiuti prodotti a Roma e smaltiti presso l’impianto andato a fuoco il 24 dicembre a Malagrotta verranno in parte bruciati nell’inceneritore di Forlì?".

A chiederlo con un’interrogazione urgente è il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli. A fronte dell’emergenza rifiuti nella capitale, infatti, il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha dichiarato che per tre mesi in Emilia-Romagna sarà bruciato "un quantitativo limitato di rifiuti in arrivo da Roma".

Per Pompignoli "il termovalorizzatore di Forlì deve essere escluso da questa decisione. Sono anni che presso l’impianto di via Grigioni vengono bruciati rifiuti indifferenziati provenienti per oltre il 90% da altri comuni". Il leghista infine ricorda la mozione, approvata all’unanimità dal consiglio comunale di Forlì, in cui si chiede alla Regione "il progressivo spegnimento dell’inceneritore nel 2027".