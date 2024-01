Ponte dei Veneziani chiuso per rimuovere la vegetazione

Il Ponte dei Veneziani a Meldola resterà chiuso anche nella giornata di oggi dalle 8,30 alle 17 per consentire le operazioni di asportazione del materiale vegetale accumulato, dalle ultime piene, sulle arcate in sinistra idrografica. "Visto che non è stato possibile lavorare in alveo – specifica la nota del Comune – si è reso necessario eseguire i lavori dalla sede stradale del ponte con conseguente interruzione della circolazione stradale. Un intervento necessario ed indispensabile per ripristinare la buona funzionalità idraulica del corso d’acqua e quindi il normale deflusso delle acque del Bidente durante l’attraversamento del ponte".

o.b.