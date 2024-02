Ponti per l’Azione Cattolica. Il vescovo nomina il presidente

Fabrizio Ponti, dell’unità pastorale Cava-Villanova-Villagrappa-Castiglione, è stato nominato dal vescovo, monsignor Livio Corazza, nuovo presidente diocesano di Azione Cattolica per il triennio 2024-2027, e succede ad Edoardo Russo che ha guidato l’Associazione per due mandati.

Il neopresidente, 52 anni, coniugato con Tania e padre di tre figli, Giulia, Matteo e Chiara, è docente ordinario dell’Università di Bologna e insegna propulsione aerospaziale per i corsi di ingegneria aereospaziale del Campus di Forlì.

Ha già ricoperto incarichi di responsabilità nell’Azione Cattolica diocesana e dal 2020 al 2024 è stato vicepresidente diocesano per il settore adulti insieme a Silvia De Lorenzi. "I primi impegni come presidente – afferma Ponti – saranno domenica alle 15 con il ritiro di Quaresima predicato da Suor Giovanna Cereti per tutti i giovani e gli adulti di Azione Cattolica presso il monastero delle Clarisse in San Biagio; poi il prossimo Consiglio diocesano di Azione Cattolica martedì 27 alle 21, nel quale saremo chiamati ad eleggere i vicepresidenti per il settore adulti e giovani, il responsabile ed il viceresponsabile dell’Acr, il segretario e l’amministratore".

Il neopresidente racconta anche delle persone che sono state importanti nella sua formazione: "Nel mio cammino personale ci sono tanti volti e figure che hanno avuto un significato importante. Vorrei, però, prima di tutto ringraziare mia moglie Tania, con la quale condivido l’esperienza di vita insieme da più di 25 anni, i miei figli che mi supportano e sopportano, da sempre. Desidero ricordare anche Debora Saporetti – prosegue Fabrizio Ponti –, una ragazza morta di tumore nel ’92, con la quale ho condiviso i primi anni di esperienza educativa, un esempio per me luminoso di come, pur nelle difficoltà, ci possa sempre essere spazio per l’attenzione e il servizio agli altri, ai più piccoli; attenzione per la cura dei dettagli e della bellezza, anche quando sembra davvero difficile poterne trovare. La sento vicina ora, come certamente lo è stata nel mio cammino associativo di questi anni".

Scrive don Enrico Casadei, vicario generale ed assistente ecclesiastico dell’Azione Cattolica, in un messaggio inviato ai membri dell’Associazione: "Ringraziamo Fabrizio, nostro nuovo presidente, per aver accettato l’incarico che gli è stato affidato. Siamo certi che lo svolgerà con generosità e passione, e fin d’ora gli assicuriamo la nostra collaborazione e la nostra preghiera. Un pensiero grato – continua don Enrico Casadei – va anche ad Edoardo per quanto ha fatto con grande impegno nei suoi due mandati fino ad oggi. Nei passaggi di testimone si intrecciano continuità e novità, e si vede bene anche la forza di un cammino fatto insieme, in stile del tutto sinodale".

Alessandro Rondoni