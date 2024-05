"Porre rimedio agli alloggi sfitti": "Più immobili a prezzi calmierati"

Per far fronte al caro-affitti la Regione ha stanziato 10 milioni di cui 900mila euro destinati al Forlivese. I finanziamenti potranno essere utilizzati sia per la riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico esistente sia per aumentare la disponibilità di contratti di locazione a costo calmierato.

"Sono notizie incoraggianti – sottolinea Milad Basir, candidato indipendente di Alleanza Verdi e Sinistra – ma non bisogna sottovalutare la questione alloggi sfitti. Secondo la Regione, sono 320 in città al 31 dicembre 2023 di fronte a un numero elevatissimo di domande giacenti nella graduatoria Erp, circa 3mila a fine 2022". La questione abitativa è uno dei punti del programma dell’alleanza rosso-verde: "E’ una nostra priorità – continua Basir -. Non è ammissibile che una parte del patrimonio pubblico sia sfitto e le persone vivano per strada. Se i cittadini mi daranno fiducia questo tema sarà tra i primi che verranno sollevati in consiglio comunale".

Anche Federico Morgagni, candidato consigliere Pd sottolinea l’importanza di azioni per far fronte all’emergenza abitativa: "A livello locale è necessario superare il disinteresse dimostrato dal sindaco Zattini e realizzare un cambio di passo. Nella predisposizione del nuovo Pug – sottolinea – va data priorità allo sviluppo in una logica di recupero e rigenerazione". L’alleanza di centro-sinistra pensa al futuro: "Ci impegneremo per attivare un tavolo permanente di confronto sul tema della casa dove saranno coinvolti tutti i soggetti privati e pubblici. Lo scopo è attuare misure che producano un aumento dell’offerta di immobili a prezzi calmierati con garanzie e incentivi pubblici".

v. p.