Portico, ecco il ’Presepe della solidarietà’

Prosegue a Portico la rassegna ‘Portico il paese dei presepi’, con centinaia di visitatori ogni giorno e alcune manifestazioni culturali nel programma ricreativo.

Fra i presepi più gettonati e ammirati dagli estimatori dell’iniziativa, oltre quelli illustrati nelle puntate precedenti, vi sono anche quelli che fanno riferimento all’attualità, come il ‘Presepe della solidarietà’, allestito da Anna Facciani all’ingresso di casa sua all’inizio del paese (nella foto).

Racconta l’autrice di questo bel presepe: "Ho dedicato questo allestimento natalizio alla solidarietà, all’alluvione e al terremoto. Molti visitatori si fermano a guardarlo e c’è anche un album, dove diversi scrivono pensieri molto belli e istruttivi".

Anna Facciani fa parte anche del Centro Italiano di Storyteller, i cui soci storyteller oggi pomeriggio a partire dalle ore 15 racconteranno storie natalizie prima in piazza, in mezzo alle Natività, e poi dalle 16 nel teatro Iris Versari durante la suggestiva iniziativa intitolata ‘E vieni in una grotta’.

q.c.