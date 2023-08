Portico, un weekend per celebrare la tagliatella

Domani e domenica si svolgerà a Portico la 15ª edizione della Sagra della Tagliatella, organizzata dalla locale Pro loco. Domani gli stand apriranno alle 19 nei giardini pubblici e a seguire musica dal vivo con Stoffa Mista. Anche domenica gli stand apriranno alle 19, con possibilità di assaggiare anche la pizza cotta nel forno a legna, cui seguirà musica con i dj Mario e Max. Alle 16 si svolgerà la caccia al tesoro a gruppi misti (per età), con iscrizioni gratuite alla partenza nei giardini pubblici.

Spiega il presidente della Pro loco, Giuseppe Neri: "La manifestazione presso i giardini pubblici con cena a base di tagliatelle, rigorosamente tirate al mattarello, ha sempre ottenuto il consenso non solo degli abitanti del paese e della vallata del Montone, ma anche di turisti e buongustai della pianura". Aggiunge la cuoca Cristiana Cappelli, che conduce la nota rubrica su fb ‘Le ricette di Cristina’: "Le tagliatelle saranno servite con il ragù tradizionale di carne tramandato dalle azdòre portichesi, con ragù di lepre e perfino con gli stridoli (erba selvatica primaverile), aggiungendo segreti ingredienti delle nonne". La Sagra della Tagliatella è una delle principali feste della Pro loco del paese, insieme alla Sagra dei Frutti del Sottobosco, in programma la seconda domenica di ottobre. Turisti e buongustai potranno approfittare per abbinare alle tagliatelle un tuffo pomeridiano nel fiume Montone, balneabile in varie zone e piscine naturali a Portico, Bocconi e San Benedetto in Alpe, specialmente in questo periodo di caldo estivo. Il programma della Pro loco per agosto prevede altri appuntamenti gastronomici, musicali, culturali e sociali. Sabato 12 agosto si terrà il Festone Vol .2, dalle 19 apertura degli stand gastronomici, alle 21 Dilettanti allo sbaraglio e dalle 23 dj set. La sera del 13 Paelliamo, il 14 Tombolata, il 15 ’80 Voglia di 90… 2000’, per concludere il 19 agosto con The Last Party.

Quinto Cappelli