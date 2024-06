Portico, una ricca estate di eventi all’insegna dello storytelling

Il programma dell’Estate 2024 del Centro italiano di Storytelling di Portico apre con una storia a sorpresa di Lia Zannetti, il 12 giugno in provincia di Firenze, allo ‘Show della Yurta’. Spiega la responsabile e fondatrice Giovanna Conforto: "Si tratta di una festa-spettacolo, con musica, canti, balli e giochi, costumi, storie. Ecco dunque il momento giusto per condividere ‘Narrazioni estive – Summer Storytelling’, un’ anteprima delle attività del nostro Centro per il periodo estivo". Il Centro proseguirà il 20 giugno, prendendo parte online all’assemblea generale dell Federazione for European Storytelling (Fest), di cui è socio. Il 23, dalle 18, sarà in piazza Marconi a Portico, con ‘Il famoso Geco di Portico’, aperistorie per il programma ‘Where To – Verso dove?’. Dal 25 al 27 tutti con la Federazione for European Storytelling (Fest) e la comunità di narratori, storyteller e contastorie all’annuale Conferenza Fest, a Glasgow.

Il 30 giugno poi alla Locanda Tinti di Pelago (Firenze) ‘Festa d’estate e di San Giovanni’, girandola di storie, solstizio e giornata della musica con arti varie e il Centro Italiano Storytelling. Aggiunge il direttore artistico, Flavio Milandri: "I mesi di luglio e agosto non saranno da meno. Così il 15 luglio alla Casa Bidente, residenza per anziani di Forlì, è in programma un pomeriggio di storie al Parco". Interverranno Anna Facciani, Lia Zannetti, Stefania Ganzini e Flavio Milandri, storyteller del Centro. A fine luglio ‘Kuunganisha’, storytelling e arti per il sociale e la cooperazione internazionale: gruppo di lavoro Centro Italiano Storytelling per il progetto Tanzania. E a Ferragosto? Anticipa Milandri: "Vi aspettiamo in Romagna Toscana per uno Storytelling circle con ‘Abitanti, comuni e fuori dal comune’, tradizionale evento di narrazione a Bocconi di Portico, tra storie di biodiversità o di vite normali rese straordinarie da piccoli atti di coraggio dirompenti".

Quinto Cappelli