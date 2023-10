Portico, un’esplosione di profumi d’autunno

Con la 41ª edizione della Sagra dei Frutti del Sottobosco e dell’Artigianato Artistico, in calendario domenica prossima a Portico di Romagna organizzata dalla locale Pro loco, si aprono le manifestazioni autunnali in Appennino, "un’esplosione di colori e profumi autunnali". E’ quello che sostengono centinaia e centinaia di volontari, che animano le sagre autunnali che in ogni paese si svolgono per oltre un mese: domenica 8 a Portico e a Premilcuore, domenica 15 ottobre a Premilcuore e a Dovadola la Sagra del Tartufo (con bis il 22), domenica 29 Sagra dei Sapori e Mercati d’Autunno della Romagna Toscana e Sagra della Piadina Fritta a Rocca San Casciano, prima e seconda domenica di novembre Sagra del Bartolaccio a Tredozio (terremoto permettendo).

Ideata e realizzata per la prima volta a Portico nel 1981, la Sagra dei frutti del Sottobosco cerca di centrare l’obiettivo facendo conoscere le bellezze e le bontà di stagione del territorio tosco-romagnolo, concentrando nel centro storico del paese di Dante e Beatrice solo le bancarelle a tema, tenendo alla periferia del paese sia le bancarelle del mercato commerciale sia gli stand gastronomici nei giardini pubblici, sotto un tendone con 200-300 posti a sedere. Il menu della giornata è basato sulle specialità di stagione: cappelletti e polenta al ragù, lasagne e polenta con porcini, polenta e spezzatino con cinghiale, porchetta, patate fritte, funghi porcini, crostone di porcini, verdura saltata, piadina romagnola vuota o farcita con crudo, pecorino e porchetta, castagnaccio secondo le ricette e la tradizione del paese, torta della nonna.

Protagonisti della manifestazione sono i funghi, il tartufo, i marroni, le giuggiole, le noci, le mele e altre prelibatezze di stagione. Il programma della giornata prevede: ore 10 apertura della sagra ‘Odori, colori e sapori dell’autunno per le vie del centro storico’; ore 11.30 apertura stand gastronomici presso i giardini pubblici, animati da 50-100 volontari della Pro loco, che non sono soltanto i soci del paese, ma anche gli amici degli amici. Presso la Torre Portinari sarà aperta tutto il giorno la mostra di disegni ‘Ritratti di Paese’ di Massimo Assirelli.

La giornata sarà animata da gruppi musicali e artisti itineranti, fra le decine di bancarelle a tema del centro storico e dalla postazione del grande fuoco dove saranno arrostite le caldarroste dentro un grande bruciatore.