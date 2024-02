Poste: ufficio chiuso fino a mercoledì, poi torna nella sua sede A Meldola chiusura temporanea dell'ufficio postale in via Trieste 4 per trasferimento di attrezzature e documenti. Cittadini potranno rivolgersi agli uffici di Fratta Terme e Forlimpopoli. Riapertura prevista per giovedì 29 febbraio.