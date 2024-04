Premilcuore, Baruffi presenta la sua squadra

"È con grande gioia ed emozione che presento la nostra lista, ‘Tradizione e Progresso’ per le prossime elezioni comunali di Premilcuore dell’8 e 9 giugno". Lo annuncia il candidato a sindaco Sauro Baruffi, 66 anni, attualmente consigliere comunale di minoranza, ma fino a luglio scorso vicesindaco e assessore di maggioranza dell’amministrazione guidata dalla sindaca Ursula Valmori, che in quel periodo gli ha ritirato le deleghe.

Spiega Baruffi, da sempre iscritto alla Lega: "Oltre me, ecco quelli che saranno nella lista ‘Tradizione e Progresso’: Diletta Marlazzi, Andrea Centolani Cottignoli, Debora Fabbrica, Manuel Barchi, Aristide Bruchi, Stefano Baruffi, Valerie Brocchi, Lorenzo Semenzato, Magdalena Wach e Maydiris Gonzalez Martinez. Siamo un gruppo eterogeneo – continua – e aperto al confronto con tutti, risiediamo tutti a Premilcuore. La nostra priorità? Sarà quella di valorizzare e far progredire il nostro Comune, come si evincerà dal programma, che presto condivideremo con i cittadini. Saremo affiancati da tante altre persone animate dal nostro stesso spirito, i cui nomi non figurano tra i dieci della lista per una motivazione puramente numerica". Poi Baruffi spiega anche i due termini che formano il nome della lista: "Tradizione, perché mantenere le tradizioni è importante, sono le radici della nostra comunità. Progresso, perché abbiamo il dovere di rendere Premilcuore un paese sempre migliore sotto ogni aspetto, per noi e per le nostre famiglie". Presto uscirà il programma, ma alcune linee programmatiche Baruffi le ha già chiare in testa da tempo: "La lista sarà civica e non ho chiesto a chi ne farà parte se ha tessere politiche e di che partito. Se eletto, sarò il sindaco di tutti". Inoltre, "la lista e il programma non sono contro nessuno, ma per una visione di futuro diversa". Il candidato di ‘Tradizione e Progresso’ pensa già "a Pnnr, progetto Aree Interne, informatizzazione del territorio, copertura telefonica, viabilità intervalliva, Unione dei comuni, sviluppo e supporto delle attività turistiche".

Baruffi fa un riferimento anche alla sua storia personale che ha vissuto come vicesindaco dal 2019 al 2023, finita con la sfiducia e il ritiro delle deleghe: "Troppe tensioni si sono create negli ultimi tempi. Occorre quindi un’opera di pacificazione, per lavorare in tranquillità su progetti di bene comune". E aggiunge: "Per lo spopolamento, vera piaga del paese, sarà determinante la digitalizzazione del territorio, la possibilità di lavorare in modalità smart working, creando posti di lavoro per giovani locali, nella manutenzione ordinaria del territorio. Tutte le iniziative dell’amministrazione avranno lo scopo di creare dei posti di lavoro". E conclude: "Il nostro è un progetto serio e pragmatico per Premilcuore e i suoi abitanti, da costruire insieme a tutti coloro che vorranno partecipare a questa impresa". Baruffi si confronterà con la sindaca uscente Ursula Valmori e con il candidato a sindaco del centrosinistra, che sarà annunciato a breve.

Quinto Cappelli