Preraffaelliti, altri 3.500 visitatori

La grande mostra dedicata ai Preraffaelliti ha appena toccato il traguardo dei 100mila visitatori e ha vissuto un nuovo weekend importante dal punto di vista dei numeri: arrivava l’ultima delle feste civili della primavera, il Due Giugno, con diverse persone che da varie regioni d’Italia hanno scelto di raggiungere Forlì per visitare un’esposizione unica come quella che la Fondazione Cassa dei Risparmi ha dedicato ai pittori dell’Ottocento inglese (e al confronto con quelli italiani del Rinascimento). Il riscontro della biglietteria è stato, come è ormai d’abitudine, lusinghiero: 3.500 i visitatori che da venerdì 31 maggio a ieri sera hanno riempito le sale del San Domenico, che quest’anno ospitano l’affascinante viaggio attraverso i secoli e gli stili, tra le tele di Cimabue e quelle di Dante Gabriel Rossetti. Ieri mattina si sono formate alcune piccole code all’ingresso del museo.

I numeri sono destinati a crescere: l’esposizione sarà infatti aperta fino a domenica 30 giugno, dunque c’è praticamente ancora un mese per visitarla. Il San Domenico non effettua il giorno di chiusura (nel weekend chiude alle 20 anziché alle 19; la biglietteria cessa la propria attività comunque un’ora prima; apertura alle 9.30). Per informazioni e prenotazioni, ð 0543.36217.