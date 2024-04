Preraffaelliti, dall’America un ’Gran Tour’ artistico

Vip nostrani e non, ma anche anche visitatori anonimi che arrivano da diverse parti del mondo, con il loro carico di storie interessanti. La mostra dedicata ai Preraffaelliti che rimarrà al San Domenico fino a giugno continua a suscitare l’interesse di molte celebrità nazionali e internazionali: l’hanno già visitata Gianni Morandi, Gene Gnocchi e il presidente emerito di Intesa Sanpaolo Giovanni Bazoli e la stilista americana Anna Sui.

Oltre a loro, sono tante le persone che, pur non essendo note al grande pubblico, hanno molte cose da dire. E’ questo il caso di Allen e Ann Kone che sono venuti lo scorso mercoledì e, non essendo riusciti a terminare la visita entro l’orario di chiusura, si sono fermati a dormire in città e sono tornati a completare la visita giovedì mattina. Allen e Ann vivono a New York ma hanno deciso di trasferirsi per 6 mesi in Europa per conoscerla a fondo, come facevano gli antichi viaggiatori del ‘Gran Tour’ e mentre si trovavano a Londra hanno saputo della mostra forlivese. I due, così, hanno deciso di venire appositamente a vederla. Una decisione che non rimpiangono: "La mostra è davvero affascinante – hanno commentato –, abbiamo visto qui opere che non abbiamo mai visto neanche in grandi gallerie". Ma ad averli particolarmente colpiti è stata la capacità dell’esposizione di saper rispondere con pari efficacia sia all’interesse per la storia di lui che alla passione per l’arte di lei: "Avete realizzato una mostra di grandissimo valore – hanno concluso i due viaggiatori – in una città di piccole dimensioni: è una cosa di cui dovete andare davvero orgogliosi".

Chi volesse seguire le orme di Ann e Allen, potrebbe avere l’occasione di farlo con l’aiuto di una guida specializzata in occasione dell’imminente 25 aprile e del primo maggio, quando sono stati programmati due turni straordinari di visite guidate ad aggregazione libera alla grande mostra ‘Preraffaelliti. Rinascimento Moderno’. Basta trovarsi al San Domenico entro le 16.20. Il costo è di 5 euro più il prezzo del biglietto. Si ricorda inoltre che, nelle due giornate, gli orari saranno quelli dei giorni festivi: 9.30-20 (la biglietteria chiude un’ora prima). Info: 0543.36217, mostraforli@civita.art.

Per chi volesse prepararsi al meglio alla visita, entrando nel mood dei Preraffaelliti, ma anche per chi volesse semplicemente immergersi nelle atmosfere dell’epoca, questa sera alle 20.30 al cinema San Luigi verrà proiettato il film ‘Molto rumore per nulla’ (1993, Gran Bretagna) per la regia di Kenneth Branagh. La celebre opera teatrale di William Shakespeare nel film viene trasposta in una splendida villa Toscana.

L’ingresso è libero, nell’ambito del ciclo eventi collegati alla rassegna ‘Il tempo dei preraffaelliti, tra moderno e antimoderno’ promosso dal circolo Acli Lamberto Valli Aps e da una rete di oltre 15 fra associazioni ed enti. Al termine della proiezione, a tirare le fila sarà il giornalista Pietro Caruso e il regista e cinefilo Giovanni Raggi.