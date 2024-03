Preraffaelliti, non solo arte. Ecco gli eventi collaterali

Sono 15 gli eventi programmati dal circolo Acli Lamberto Valli sul tema ‘Il tempo dei Preraffaelliti tra moderno e antimoderno’. La rassegna è collegata alla grande mostra ‘Preraffaelliti Rinascimento Moderno’ con approfondimenti su quel periodo in un confronto fra passato e moderno che la svolta preraffaellita impresse nei campi dell’arte. Fu un mondo dai riferimenti storici, ma reinventato ed attualizzato verso la modernità. Gli incontri, organizzati da Alessandra Righini, Pietro Caruso e Filippo Pantieri, partiranno il 21 marzo nella sala Aurora, ore 21, con ‘L’imago femminile nella pittura e nella poesia preraffaellita’ con relazione di Pierluigi Moressa e musiche di Marina Maroncelli e Megumi Horie. Seguiranno due relazioni (7 e 16 aprile) tenute alla Biblioteca Malatestiana di Cesena dal filosofo dell’arte Renzo Golinucci su ‘Bellezza e Dramma di Shakespeare nell’arte preraffaellita’ e il 10 aprile, sempre sull’arte dei preraffaelliti fra passato e modernità alla sala Aurora (ore 17,30), intro tenuto da Claudio Spadoni e da Alessandra Righini.

Poi sarà la volta del cinema al San Luigi (ore 20,30) con due proiezioni: il 17 aprile con ‘I canti di Canterbury’ di Pier Paolo Pasolini commentato da Miro Gori e Pietro Caruso e il 24 aprile con ‘Molto rumore per nulla’ di Kenneth Branagh e commenti di Raggi e Caruso. Il 3 maggio, nella sala Donati, ore 17,30, i docenti Alberto Casadei e Raffaella Baccolini discuteranno sul tema ‘Tra Dante e Shakespeare’. Il 12 maggio nella sala Melozzo, ore 17,30 con ‘Affresco foresta’ si parlerà con Sabitano, Locatelli e Righini delle foreste nell’arte e nei territori. Si parlerà anche delle ‘Musiche al tempo dei preraffaelliti’ con Filippo Pantieri il 16 maggio nella sala Aurora (ore 20,45). Non mancherà poi il ballo con ‘Esuli, carbonari, mazziniani’ con la Società di danza al Circolo Democratico forlivese (ore 17). Ne parlerà Riccardo Tessarini. Poi, il 30 maggio (ore 18,30) nel cortile della parrocchia di Ravaldino laboratorio sull’Arte del Pane con Paolo Marianini. Per la sezione teatro, nella sala Melozzo, il 9 maggio, ore 17,30, il tema sarà ‘Storie di un’Europa e di un mondo senza confini’; il 29 maggio, ore 20,45 confronto su ‘Natura, Arte e Bellezza’; il 31 maggio alla sala Aurora, ore 20,45 ‘La ballata del vecchio marinaio’ di Coleridge’. L’incontro che chiuderà la rassegna sarà una mostra alla Galleria Manoni di Forlì, dal 15 al 29 giugno, sul tema ‘Tra laghi lucenti e selve oscure’. La partecipazione sarà gratuita per tutti e, per gli insegnanti, è riconosciuta come aggiornamento.

Rosanna Ricci