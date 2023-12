Presentazione del libro di Gardini

Questa sera, alle 20.45, presso la sala assemblee della Casa del Lavoratore, in via Cerchia 98 a Bussecchio di Forlì, verrà presentato il nuovo libro ’Ti voglio bene’ di Glauco Gardini, edito da Planet Book. Insieme all’autore interverranno: Giorgio Barlotti, presidente della Cooperativa Casa del Lavoratore, Paola Evangelisti, prefatrice del libro, Gabrio Monti e una rappresentante del Centro Donna. Intermezzi musicali di Pietro e Federica. Ingresso libero. A tutte le donne presenti saranno consegnati in omaggio un fiore e una copia del libro.