Presepi, da domani si possono ammirare su prenotazione

Ultimo giorno di libero accesso alla 35ª Rassegna di presepi di Terra del Sole. Questa sera infatti chiuderanno i battenti del Palazzo pretorio, dove sono allestite circa 100 natività artigianali. Da domani sarà possibile visitare la mostra solo su prenotazione. Non si potrà tuttavia ammirare la sacra rappresentazione che riproduce la Terra Santa, realizzata dall’ex presidente della Pro loco medicea Enzo Amadori, oggi ancora attivissimo volontario in seno all’associazione che promuove i tesori della cittadella. La sala che ospita l’imponente presepe da martedì sarà nuovamente nella disponibilità dell’Accademia del Musical di Castrocaro, che ha sede proprio nell’edificio rinascimentale. Rimarranno invece visibili le altre Natività, nate dalla creatività e dalla abilità manuale di grandi e piccini. Quest’anno ci sono infatti anche i presepi dei ragazzi delle scuole non solo castrocaresi, terrasolane e salutaresi ma anche di Forlì. Da non perdere poi le rappresentazioni nei tronchi d’albero curate da Andrea Bandini, quelle tra gli antichi attrezzi agricoli del Museo dell’uomo e dell’ambiente realizzati da Franco e Loretta Cimatti, i ricami collocati nella saletta all’ingresso del palazzo, frutto delle verve creativa di Picci Capanni. L’ingresso è a offerta libera. Orario di apertura 10-12.30 e 15-18.30. Info e prenotazioni: 0543.766766, 335.7026444, proloco@terradelsole.org.