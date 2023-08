"Prestiti a tasso zero scelta giusta ma per l’opposizione non a Forlì"

Lo stanziamento di fondi regionali per 2,7 milioni sollecitato dal mondo delle imprese e condiviso con le associazioni di categoria viene salutato con soddisfazione dal consigliere regionale della Lega Massimiliano Pompignoli, "nella misura in cui si parla di prestiti a tasso zero, intesi come provvedimento ponte in attesa dei risarcimenti".

Il consigliere rilancia però le critiche al centrosinistra forlivese proprio con riferimento all’iniziativa della Regione: "Un’idea che la giunta Zattini aveva avanzato e che l’opposizione di sinistra ha definito senza mezzi termini un regalo alle banche, strumentalizzando per meri motivi politici. Non è quello che la Lega intende fare in questo caso – prosegue Pompignoli –. Siamo consapevoli che in un momento così l’accesso al credito a tasso zero per piccole e medie imprese e professionisti può costituire una preziosa boccata d’ossigeno. Anche perché i tassi di interesse sono cresciuti tantissimo, ragion per cui poter disporre della liquidità necessaria non è cosa da poco. Ma questo per il Pd non vale, è invece questione di punti di vista e soprattutto di proponenti".

Pompignoli, capogruppo della Lega in consiglio comunale, sulle donazioni poi afferma: "Oltre al percorso di condivisione che stiamo portando avanti in commissione per l’erogazione dei soldi agli alluvionati, il Comune ha rinnovato la disponibilità a stanziare risorse proprie, che andrebbero a sommarsi a quelle del conto corrente, per dare la possibilità di attivare prestiti a tasso zero. Un doppio binario, dunque, che riteniamo possa contribuire in maniera concreta per la ripartenza".