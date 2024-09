Prevenire le malattie croniche: due appuntamenti con l’Ausl

L’Ausl Romagna con il patrocinio del Comune di Meldola propone due incontri gratuiti promossi dall’Unità operativa di Igiene e Sanità Pubblica per conoscere e approfondire i modi per mantenersi in salute e prevenire l’insorgenza di malattie croniche come obesità, diabete e ipertensione.

Il primo incontro è in calendario martedì 1 ottobre dalle 9 alle 11 al punto di informazione turistica all’Arena Hesperia di via Roma 3. Tema dell’incontro come fare scelte consapevoli per un’alimentazione sana e sostenibile. Interverrà un dietista della Sanità Pubblica.

Invece mercoledì 9, sempre dalle 9 alle 11 e sempre all’Arena Hesteria, l’incontro servirà a scoprire e a sperimentare le opportunità offerte dal territorio, per praticare attività fisica e mantenersi in salute in modo economico e divertente. Sarà condotto da un istruttore specializzato in scienze motorie. E’ consigliato un abbigliamento comodo. Info ed iscrizioni: promosalute.fo@auslromagna.it o telefonare al 331.1371209 oppure scansionare il QRcode che si trova nella locandina.

o.b.