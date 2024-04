Prevenzione vaccinale in gravidanza: premio all’Ausl

La prevenzione vaccinale, un aspetto importante a tutela della salute della donna e del bambino nell’ambito della gravidanza, su cui è importante lavorare per accrescere la consapevolezza: è il nocciolo di quanto emerso a Roma mercoledì 10, al Convegno ‘La vaccinazione in gravidanza. L’importanza della prevenzione primaria’ svolto al Senato su iniziativa della senatrice pentastellata Maria Domenica Castellone in collaborazione con Fondazione Onda Ets e Sigo - Società italiana di ginecologia e ostetricia. Nell’occasione sono stati resi noti i risultati di un’indagine sulla materia.

Patrizio Antonazzo, primario di Ostetricia e Ginecologia di Cesena, nonché responsabile del Percorso Aziendale ‘Ostetrico tra Ospedale e Territorio’ di Ausl Romagna, ha partecipato in rappresentanza dell’azienda al convegno e ha ritirato i riconoscimenti per gli ospedali romagnoli che hanno partecipato alla mappatura sulla materia e che si occupano di salute della donna e del bambino durante la gravidanza ed il puerperio. Gli ospedali in questione sono quelli di Forlì, Ravenna, Faenza, Cesena e Rimini, in sinergia coi Consultori Familiari.

I professionisti delle strutture ospedaliere e consultoriali si occupano della donna e del bambino in gravidanza, parto e puerperio. Tali attività si inseriscono in una cornice più ampia relativa alla salute nei primi mille giorni di vita, promossa anche dal Piano Regionale della Prevenzione. usl Romagna offre ai neogenitori servizi di home visiting e interventi per il contrasto a vulnerabilità e disuguaglianze che impediscono il pieno raggiungimento del potenziale di salute.