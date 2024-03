Prime scintille. Pompignoli-Rinaldini:: "Non parli di salari": "Io ero già in pensione"

"Siamo la provincia con i salari più bassi dell’Emilia Romagna". Poche parole, dette dal candidato del centrosinistra Graziano Rinaldini a un incontro della lista civica Rinnoviamo Forlì, sono bastate per innescare la prima vera polemica di questa campagna elettorale.

Ad attaccare l’ex presidente di Formula Servizi, un vero e proprio colosso cooperativo, è il capogruppo della Lega in consiglio comunale e consigliere regionale, Massimiliano Pompignoli. "È davvero curioso sentir parlare il signor Rinaldini di salari e contratti di lavoro – commenta Pompignoli –. La definirei una contraddizione in termini". E prosegue: "Sarebbe interessante sapere da Rinaldini quali salari applicasse da direttore di Formula Servizi ai suoi dipendenti" e "se si sia mai battuto, d’intesa con i sindacati, per un incremento delle remunerazioni e dei benefit in busta paga". L’attacco del leghista parla di "numerose segnalazioni sindacali emerse sul taglio dei contratti di lavoro e sulle condizioni retributive dei lavoratori. Addirittura, a novembre 2020, a Formula Servizi è stato contestato da Cgil, Cisl e Uil un atteggiamento antisindacale dovuto a notizie false diffuse dai vertici dell’azienda ai lavoratori alla vigilia di uno sciopero nazionale". Secondo il consigliere regionale della Lega, "sarebbe meglio che Rinaldini di lavoro e salari non parlasse affatto".

Contattato dal Carlino, il candidato sindaco del centrosinistra Graziano Rinaldini ha risposto così: "Come tutti sanno, sono in pensione dal 1° giugno 2020. Non so a quali episodi di novembre di quell’anno si riferisca Pompignoli: io non c’ero. Quanto agli scioperi, si organizzano in tutte le aziende, è qualcosa di normale. Sono parole da campagna elettorale".

Matteo Bondi