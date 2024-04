Privati, rimborsi al via. Il comitato alluvionati:: "La semplificazione è anche merito nostro"

"I fondi ci sono e abbiamo già cominciato a erogarli". Così ha annunciato venerdì scorso il commissario per la ricostruzione post alluvione Figliulo, facendo il punto sui rimborsi ai privati nel corso dell’inaugurazione del ponte Jason a Faenza. I primi assegni, insomma, sono già stati staccati.

Alessandra Bucchi, presidente del Comitato Vittime del Fango, conosce qualcuno che ha già ricevuto l’assegno?

"A dire il vero no. Non so quale sia la situazione in città, ma non conosco nessuno che abbia ricevuto gli aiuti, per ora. So che parliamo di poche decine di persone in tutto, sparse sui territori colpiti".

Le tempistiche, a vostro avviso, sono troppo dilatate?

"Senz’altro non si possono definire rapide. Va detto che alcuni di noi alluvionati non hanno ancora cominciato la ristrutturazione, perché le abitazioni sono ancora bagnate ed è opportuno attendere per avere un quadro generale più preciso sui lavori necessari. Chi, però, non è in questa situazione ha vissuto momenti di disagio".

Ora siete soddisfatti all’annuncio dell’arrivo dei primi rimborsi ai privati?

"Sì, è un segno di speranza e ogni aiuto è fonte di soddisfazione. Ricordo, però, che il nostro lavoro come comitato di alluvionati è stato molto impegnativo e molto intenso nel corso di tutti questi mesi".

A quale lavoro si riferisce?

"Ci siamo battuti a lungo e con ogni mezzo soprattutto per ottenere la semplificazione delle procedure per richiedere i rimborsi".

Avete ottenuto dei risultati?

"In parte sì, anche se forse si sarebbe potuto fare di più. Molti di noi hanno avuto molte difficoltà a gestire le pratiche e sarebbe stato meglio evitare queste criticità".

La commissione guidata da Figliuolo ha recentemente organizzato degli incontri pubblici, uno dei quali si è tenuto al palazzetto Villa Romiti, proprio per raccogliere i dubbi e le proposte dei cittadini alluvionati. Come sono andati quegli incontri?

"Sono stati utili. Abbiamo anche apprezzato la volontà di ascoltarci e di rispondere alle nostre domande, certo è che le conquiste che abbiamo ottenuto non sono state automatiche, ma frutto di un impegno preciso da parte nostra".

La gestione dei rimborsi secondo voi si sarebbe potuta gestire diversamente?

"Capiamo benissimo che ci troviamo di fronte a un quadro particolarmente complesso, quindi qualche intoppo era inevitabile, ma non è giusto che il peso di questa situazione cada ancora una volta sulle nostre spalle di alluvionati".

Sofia Nardi