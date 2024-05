Progetto Banda Larga, gran finale al ‘Fabbri’

L’Associazione musicale Roveroni di Galeata e Santa Sofia propone un evento educativo e culturale con 350 ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, che si esibiranno sul palco del teatro Diego Fabbri di Forlì oggi alla presenza di genitori, docenti, dirigenti scolastici e autorità locali. Gli studenti appartengono ai seguenti Istituti comprensivi: Ic 1, 2, 3, 5 6 e 7 di Forlì, Meldola, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Bagno di Romagna, Predappio, Forlimpopoli e Brisighella.

Queste scuole sono in rete attraverso il partenariato tra esse e con l’Associazione Roveroni, grazie al bando sull’educazione musicale promosso dalla Regione Emilia-Romagna e co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus per creare una collaborazione e occasioni di incontro fra Istituti scolastici, diffondere fra i giovanissimi l’interesse verso lo studio strumentale e orientarli verso la valorizzazione dei loro talenti e delle loro attitudini.

"Le iniziative rivolte ai ragazzi e incentrate sulla musica – precisa Elena Indellicati, coordinatrice didattica associazione Roveroni – fanno si che essa diventi autentico strumento di integrazione fra giovani appartenenti a realtà territorialmente e culturalmente affini, un ‘ponte’ che permette la reciproca conoscenza, abbatte pregiudizi, crea relazioni e forme di rispetto reciproco. Il progetto si rivolge alla fascia di età 9-14 anni. Il concerto finale racchiude obiettivi e motivazioni educative: realizzare una programmazione integrata fra istituti in merito a linee guida e obiettivi disciplinari; offrire ai ragazzi opportunità educative volte a perseguire la conoscenza di sé e degli altri; la realizzazione individuale; lo sviluppo di attitudini personali; promuovere l’educazione fra pari; rafforzare – conclude – l’auto-stima e la motivazione".

Oggi i 350 studenti provenienti dagli istituti comprensivi svolgeranno una prova pomeridiana del proprio repertorio, di seguito i rappresentanti delle diverse orchestre si uniranno sul palco del ‘Fabbri’ per la prova di due brani di insieme, in accompagnamento del coro (90 ragazzi). A essi si unirà il coro di tutti i partecipanti, che canteranno dalla platea. Terminate le prove, seguirà lo spettacolo finale (ore 18.15), alla presenza dei familiari e di tutte le autorità appartenenti alle diverse realtà coinvolte (sindaci, assessori, dirigenti, docenti). Lo spettacolo sarà presentato dal noto attore e volto tv Vito Bicocchi, in arte Vito.

o. b.