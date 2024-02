Promessa dopo aver visitato la mostra: "Tornerò per godermela con calma"

Forlì ha nel dna l’arte. Nella sua visita in città di ieri il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, è stato accolto dalle autorità locali e regionali al teatro Diego Fabbri per aprire ufficialmente la tanto attesa esposizione sui Preraffaelliti. Sul palco, il ministro Sangiuliano ha voluto ricordare i giorni difficili dell’alluvione: "Per poter aiutare il territorio, all’epoca il Consiglio dei ministri decise di fissare il supplemento straordinario di un euro sui biglietti di ingresso a tutti i musei e luoghi di cultura statali. Lo scopo era quello di finanziare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi alluvionali. Quel tesoretto lo spenderemo a Forlì", ha detto dopo aver visitato la Ripa e firmato in municipio il protocollo per il suo recupero.

L’alta qualità delle mostre che in questi anni sono state allestite in città porta Forlì a essere al centro dell’offerta culturale italiana: "Credo che l’arte non debba essere prerogativa solo delle grandi città – spiega Sangiuliano –, ma tutti dobbiamo lavorare per affermare una nozione diffusa di cultura. Quest’ultima è un fattore determinante per la qualità di vita dei cittadini, che non sono solo meri consumatori". Al San Domenico ha fatto tappa prima di entrare in teatro, accompagnato dal presidente della Fondazione Maurizio Gardini e dal suo vice Gianfranco Brunelli, che è anche curatore della mostra, dal sindaco Gian Luca Zattini, dal vescovo Livio Corazza e dai parlamentari locali Alice Buonguerrieri e Jacopo Morrone. E ha fatto una promessa: "Tornerò con la mia famiglia per godermi la mostra con calma ma soprattutto per controllare periodicamente lo stato di avanzamento dei lavori alla Ripa. Tutti i futuri sindaci – riferendosi alla corsa alla poltrona da primo cittadino nelle elezioni del prossimo giugno – si preparino, perché romperò le scatole".

Valentina Paiano