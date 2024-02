Protezione civile, addio a Castellini:: "Vogliamo ricordarti con il sorriso"

Altro lutto in casa Protezione civile di Forlimpopoli: nella notte di ieri, è venuto a mancare Giancarlo Castellini, classe 1957, deceduto in casa per una malattia che non gli ha lasciato scampo. Lascia la moglie Hortensia, la figlia Silvia, Veronica e Riky. A darne notizia è la stessa associazione artusiana con un messaggio affidato ai social "Ciao Giancarlo, vogliamo ricordarti così sorridente e solare come tu sapevi essere. Questa associazione, che tu consideravi una parte della tua vita e a cui hai dedicato tanto tempo, contribuendo a farla crescere, oggi perde un pezzo importante della propria storia. Soprattutto noi perdiamo un amico sincero e leale. Vogliamo immaginarti mentre ti incammini su una nuova strada con il sorriso aperto che ti contraddistingueva. Fai buon viaggio Giancarlo".

Infaticabile lavoratore quando c’era di mezzo il volontariato, si era distinto durante il nevone del 2012 quando, indomito, aveva liberato dalla neve migliaia di rami, segando tutti quelli che invece non avevano retto al peso della stessa. Sorridente, socievole, buono: sono gli aggettivi che meglio lo descrivevano secondo gli amici di una vita. La camera ardente sarà aperta in giornata presso l’obitorio di Forlimpopoli.

ma.bo.