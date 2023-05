Protezione civile al lavoro Mezzi, volontari e fondi

La protezione civile di Forlimpopoli ‘Valerio Grassi’ è al lavoro con tutti i volontari per questa emergenza che ha colpito il nostro territorio impegnandosi attivamente con i propri mezzi e attrezzature per aiutare tutte le persone alluvionate. "Sono 120 i nostri associati e tutti, nessuno escluso, sono impegnati nei vari servizi che abbiamo messo in campo per intervenire in questa tragedia che ha colpito il nostro territorio". A parlare è il vice presidente dell’associazione, che in questo momento sta coordinando i vari servizi, Giuseppe Libretti. Il territorio del comune di Forlimpopoli è stato, fortunatamente, solo lambito dagli eventi alluvionali che hanno invece colpito l’intera pianura romagnola. "Il 16 maggio abbiamo monitorato il territorio - conferma Libretti -, intervenendo dove serviva. Dopo ci siamo resi disponibili con squadre di volontari in servizio sotto l’egida del coordinamento provinciale, ma non solo, altre tre squadre, con i nostri automezzi muniti di pompe, sono partite alla volta di Forlì. Nel frattempo abbiamo allestito altri due mezzi con idropulitrici per pulire strade e piazze, sempre in servizio a Forlì". Fra gli interventi eseguiti dalle squadre forlimpopolesi anche il drenaggio dell’acqua e la pulizia dal fango dell’archivio storico del seminario di Forlì in via Lunga. Nella sede operativa di via Corallo 415 è iniziata la raccolta di generi di prima necessità.

"Questa nostra iniziativa sta avendo un successo straordinario - afferma Libretti - e mostra la grande solidarietà della popolazione verso i più sfortunati. Oltre che dai nostri concittadini, riceviamo aiuti da aziende, associazioni e gruppi come la Vecchio Stile Virtus Bologna la quale si è adoperata nella raccolta e consegna di grande quantità di materiale. Una parte di questo materiale è già stato consegnato con i nostri automezzi alle comunità di Modigliana e Dovadola che provvederanno allo smistamento presso le famiglie isolate dalle frane".

Sempre attenti alle esigenze del territorio, ora che l’acqua sta lasciando spazio al fango, l’associazione si è adoperata, a proprie spese, per dotarsi di un mezzo autospurgo "Abbiamo anche preso contatti con la ditta Autospurgo Dm Servizi ecologici di Venezia - spiega il vice presidente - e da sabato scorso un mezzo sta operando gratuitamente per il Coordinamento Provinciale nelle zone in cui il fango sta creando grossi disagi. Inoltre, per questa particolare emergenza, abbiamo investito per l’acquisto di due generatori di corrente, anche questi già operativi sul territorio". Il telefono dell’associazione, 349.6520702, è operativo h24. L’associazione ha anche aperto una propria raccolta fondi all’Iban: IT63O0854267790000000323054.

Matteo Bondi