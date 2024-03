Psicologo / pedagogista o sociologo per comunità

Cooperativa sociale cerca per comunità alloggio a Dovadola una risorsa (psicologo/a o sociologo/a pedagogista) che svolga, in collaborazione con le figure della sua equipe, funzioni di progettazione e intervento nel contesto sociosanitario. Il suo obiettivo sarà quello di sviluppare il potenziale umano, psicologico, cognitivo e creativo del paziente, attraverso la relazione interpersonale e la consulenza alla famiglia. Si richiede laurea in psicologia, pedagogia o sociologia. E’ preferibile aver maturato esperienza nel settore. Si richiedono competenze informatiche di base, patente di tipo B e mezzo proprio. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi iniziali, con orario a tempo pieno con turni decisi mensilmente (8-14 o 14-20 o 20-8), un riposo settimanale, in genere in corrispondenza della notte. Candidarsi entro il 29 marzo.