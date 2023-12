Quattro concerti nel ricordo di Guido Agosti

Grazie al contributo dell’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Forlì, è nata una nuova associazione dal nome ‘Forlì Cultura’ formata da giovani musicisti romagnoli (attualmente sono una decina) che hanno come obiettivo quello di far conoscere la musica attraverso concerti da loro eseguiti. Il presidente dell’associazione è Nicolò Giuliano Tuccia, giovane pianista romagnolo già molto apprezzato e premiato in 30 concorsi nazionali ed internazionali e, con lui, la vice presidente Chiara Bolognesi. L’attuale progetto del gruppo ha per titolo ‘Rassegna Guido Agosti’ ed è stato stimolato dal musicista inglese Christopher Axworthy grande amico del musicista e pianista forlivese Guido Agosti, quest’ultimo nato nel 1901 e deceduto nel 1989 .

Agosti fu un eccellente musicista, diplomato in pianoforte a 13 anni, si dedicò all’insegnamento, fu compositore e concertista. La Rassegna che porta il suo nome ha in programma quattro concerti eseguiti da giovani ed ottimi musicisti alla Fabbrica delle Candele di Forlì, dal 12 al 15 dicembre alle ore 20,30. Il primo concerto (martedì prossimo) avrà come pianista l’imolese Daniele Ceraolo che eseguirà brani di Szymanowski, L.Van Beethoven e C.Debussy. Mercoledì 13 dicembre Serena Valluzzi, conosciuta a livello internazionale, eseguirà brani di Albeniz, D. de Severac e Debussy. Mercoledì 14 dicembre Roman Salyuton, conosciuto in tutto il mondo, presenterà brani di Liszt, Chopin, Rachmaninov. Venerdì 15 dicembre chiuderà la rassegna Emiliano Gennari di Rimini con brani di L.Van Beethoven, Tchaikowsky e P. de Serasade. Ingresso libero.

Rosanna Ricci