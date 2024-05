Questa sera ai Romiti si torna a far festa; c’è la ‘Bruschetta imperiale’

La parrocchia dei Romiti accoglie stasera uno degli eventi più attesi dell’anno: la ‘Bruschetta imperiale’: una festa all’insegna della condivisione, del divertimento e del buon cibo. L’appuntamento è in via Firenze 75, a partire dalle 19.30. "Dopo un periodo di tanta tristezza e paure – spiegano gli organizzatori – la comunità si ritroverà nuovamente unita, questa volta all’insegna della festa. Questo è e sarà uno stimolo per proseguire attivamente nella realizzazione di nuove iniziative ed altri eventi che potranno dare importanza al territorio e alla comunità". L’iniziativa è allestita nell’area parrocchiale dei Romiti con stand dislocati in diversi spazi, tutti gestiti dai volontari della parrocchia di Santa Maria del Voto e del quartiere, oltre che dagli scout, tutti impegnati nell’organizzazione della manifestazione più attesa che torna nella sua veste ufficiale dopo l’alluvione.

Piatto forte della serata, naturalmente, saranno le bruschette rigorosamente preparate sul momento, tra gusti tradizionali e golose innovazioni da sperimentare. La serata sarà animata dalla musica live con la band State of Cross Road. Prenotazione consigliata al numero 349.0813781 Martina (preferibilmente whatsapp). Quest’anno non sarà possibile prenotare in anticipo, né usufruire del servizio di asporto.