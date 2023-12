Questo weekend alla scoperta del Monumentale

Oggi e domani si svolgono a cura di ConfGuide Forlì-Cesena visite guidate gratuite per conoscere e scoprire il cimitero di via Ravegnana, riconosciuto dalla Regione ‘Cimitero monumentale e storico’. ‘All’ombra dei cipressi, la storia di Forlì attraverso i personaggi e gli artisti del Cimitero Monumentale’: questo il titolo del progetto per la valorizzazione del patrimonio storico e architettonico conservato in questo importante luogo.

Le visite guidate, organizzate dal Servizio Cultura turismo e legalità del Comune in collaborazione con l’Unità Servizi Cimiteriali, si tengono alle 10.30 e alle 15. con ritrovo all’ingresso. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. A ogni visitatore un depliant informativo che riassume brevemente la vicenda storica del Cimitero. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0543.712627 - biglietteria. musei@comune.forli.fc.it