Raccolti beni a Carpena e a Forlimpopoli

L’alluvione ha messo in moto la macchina della solidarietà. Il comitato di quartiere di Carpena, Magliano, Ravaldino in Monte e Lardiano in collaborazione con l’Associazione Diversamente Giovani ha organizzato nei giorni scorsi una raccolta di beni di primaria necessità per l’emergenza che ha registrato una partecipazione da record. Il Viola Club ‘Marco Briganti’ dei tifosi della Fiorentina ha deciso di destinare interamente il budget previsto per l’acquisto dei gadget da regalare ai soci per l’anno 2023 alla raccolta fondi ufficiale del Comune di Forlì per aiutare da subito le famiglie e le realtà colpite dall’alluvione.

L’Irst di Meldola ha ripristinato in tempi record la normale gestione degli appuntamenti affinché l’emergenza alluvione non si ripercuota anche sui percorsi di cura dei pazienti. Contemporaneamente lo Ior ha deciso di potenziare la sua flotta di vetture con cui assicura l’accompagnamento ai malati soli o non autonomi presso gli ospedali, ottenendo contestualmente anche la disponibilità di numerosi suoi volontari a turni extra pur di garantire un passaggio a chiunque ne abbia la necessità. Il centralino del servizio è contattabile al numero 366.9611614 e risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15.

La compagnia Aeroitalia viene in aiuto delle popolazioni coinvolte e dei loro familiari offrendo una tariffa unica di 39,99 euro per tutti i voli daper l’Emilia-Romagna. La tariffa, già disponibile sul sito aeroitalia.com è acquistabile dal 22 al 30 maggio 2023 ed è valida per i voli Forlì-Catana-Forlì e Forlì-Napoli-Forlì, indipendentemente dalle date di viaggio. Il Comune di Forlimpopoli ha riattivato il conto corrente dedicato alle emergenze. La raccolta dei fondi sarà destinata all’acquisto di beni e servizi di prima necessità per le famiglie che si trovano in difficoltà a causa dell’alluvione. Tutti possono contribuire con una donazione: il numero Iban è IT41S0627067790CC290251520. Anche a Forlimpopoli sono attivi, inoltre, centri di raccolta di beni di prima necessità presso la Caritas Gino Bertoni in via Sendi 38. Il mercatino è aperto nelle mattine di lunedì, martedì e mercoledì. I punti di raccolta per i viveri e prodotti di igiene personale sono due: presso la Protezione civile di via Corallo e presso la parrocchia di San Giuseppe Operaio a San Pietro ai Prati.