Rapina, liti e degrado: chiuso per 15 giorni un minimarket del centro storico

Sospensione per 15 giorni dell’attività di un mini market in centro storico a Forlì. Il provvedimento, eseguito da carabinieri e polizia è scattato dopo che nei giorni scorsi si era verificata una lite degenerata in rapina nei pressi dell’esercizio, lite iniziata all’interno del locale. In precedenza, il locale era stato teatro di altri interventi per liti, schiamazzi, presenza di ubriachi e degrado: alcuni avventori erano abituati ad urinare sulle auto in sosta, nonché, nel mese di novembre, per la segnalazione di spaccio di stupefacenti. Il titolare del locale, inoltre, era stato sorpreso dai carabinieri, nel luglio 2020, ad orchestrare un sistema di vedette per ricevere la tempestiva segnalazione del passaggio delle forze dell’ordine per poter vendere bevande alcoliche in elusione all’ordinanza che in quel periodo la vietava.