Ravegnana, pronti i soldi: "In arrivo 330 milioni"

Che sia la volta buona per mettere definitivamente in sicurezza la Ravegnana? Secondo Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia e coordinatore provinciale del partito di governo sì, lo è. Per Buonguerrieri per sistemare la Ravegnana, l’unica via di collegamento che esiste tra due capoluoghi romagnoli come Forlì e Ravenna, starebbero per arrivare 330 milioni di euro. "Il via libera del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica al Contratto di Programma 2021-2025 stipulato tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas – sostiene la depuata di FdI – assicura al nostro territorio importanti interventi per migliorare la dotazione infrastrutturale: oltre allo studio e alla progettazione del lotto 0 della Secante e del lotto 5 della tangenziale di Forlimpopoli, che assicureranno il collegamento veloce tra Forlì e Cesena, è presente l’ammodernamento della Ss 67 Tosco-Romagnola nel tratto tra Forlì e Ravenna, un intervento di adeguamento e messa in sicurezza della strada per un importo di oltre 330 milioni di euro".

La Ss 67 Tosco-Romagnola è nota per l’appunto, nel tratto interessato, come Ravegnana.

"La costante interlocuzione tra Anas e governo – prosegue Buonguerrieri – ha contribuito a concretizzare le istanze del territorio in questo importante documento di programmazione. Parliamo di opere strategiche, di cui la sinistra per anni ha solo parlato senza realizzarle. Il governo in questo segna una svolta e dà l’opportunità al nostro territorio di ammodernare la rete infrastrutturale – conclude Buonguerrieri – e incrementare così la qualità della vita e la propria competitività".