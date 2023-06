Recensioni al ‘Fabbri’, studenti dell’Itaer premiati

Le classi 5ªC e 5ªE dell’istituto Aeronautico ‘Baracca’ avevano assistito allo spettacolo ‘Perlasca. Il coraggio di dire no’ al teatro ‘Il Piccolo’ di via Cerchia, dopodiché avevano scritto una recensione e un approfondimento pubblicati sulle pagine forlivesi del Carlino: ieri, nell’istituto di via Montaspro, è avvenuta la consegna dei premi previsti dall’iniziativa ‘Teatro in Classe’, ovvero una targa-ricordo e biglietti per un prossimo spettacolo che, a poche settimane dalla maturità, per i ragazzi diventa già una preziosa occasione per rivedersi.

‘Teatro in Classe’ è giunto alla quarta edizione: promosso dal Resto del Carlino e dal teatro ‘Diego Fabbri’ (gestito da Accademia PerdutaRomagna Teatri), coordinato dal Centro Diego Fabbri con il sostegno di Cia-Conad, il progetto porta a teatro i ragazzi delle scuole superiori e li rende membri attivi della nostra redazione, visto che traggono dalla loro esperienza di spettatori ben due articoli.

Così è stato anche per i ragazzi dell’Aeronautico, che frequentano gli indirizzi di ‘Conduzione del mezzo aereo e logistica’ e ‘Costruzione del mezzo aereo’: un percorso tecnico che però, come hanno sottolineato le docenti Marta Camporesi e Milena Casali (nella foto piccola), non è in contraddizione con la formazione culturale. E i ragazzi hanno dimostrato di ricordare ancora vividamente la prova di Alessandro Albertini nei panni di Giorgio Perlasca, commerciante che salvò migliaia di ebrei durante la Seconda guerra mondiale, in cartellone a ridosso della Giornata della Memoria. Le classi 5ªC e 5ªE (nella foto grande) non avevano potuto essere presenti alla premiazione organizzata il 4 maggio al teatro Diego Fabbri: ieri, insieme al capocronista del Carlino Marco Bilancioni e a Pier Lorenzo Servetti del Centro Diego Fabbri, la cerimonia si è svolta direttamente all’Itaer.