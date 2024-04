Relazione finale, è caos. I dem accusano Biondi:: "La rigettiamo, non è vera"

In seno al consiglio comunale tenutosi ieri, è stata presentata la relazione della commissione speciale sull’alluvione, istituita il 4 agosto dello scorso anno e che ha concluso la propria attività giovedì scorso quando avrebbe dovuto svolgersi l’ultima seduta, saltata perché mancava il numero legale. La relazione finale è stata presentata, ma non letta, dal presidente Lauro Biondi di Forza italia.

Il riassunto portato dal presidente, però, non ha trovato concordi gli esponenti dell’opposizione, soprattutto del Partito Democratico, i quali hanno subito denunciato come la relazione finale "Non sia stata condivisa con i componenti della commissione – affermano i Dem –. Le conclusioni della relazione secondo le quali non sarebbe stato ‘rilevato, nelle occasioni che abbiamo avuto di verifica e di analisi, mancanze da parte dell’amministrazione comunale’, non solo non ci rappresentano, ma sono decisamente da rigettare perché contrarie alla verità dei fatti emersa in più occasioni, durante i lavori della Commissione".

Ricordando poi come proprio nell’ultima seduta, non si sia potuto discutere la relazione proprio per la mancanza dei gruppi Lega e Fratelli d’Italia. Una seduta che vedeva collegati il vicepresidente della Regione, Irene Priolo, e il presidente della Provincia, Enzo Lattuca. "Testimonianze importanti – commenta la consigliera Pd, Elisa Massa –, soprattutto perché in altre occasioni erano state tacciate di essere omertose, come le aveva definite il consigliere Albert Bentivogli".

L’intervento dell’opposizione ha indispettito il consigliere di Fratelli d’Italia, Fabrizio Ragni, che ha accusato proprio i Dem di aver fatto saltare l’ultima seduta. "Avevo avvisato il presidente Biondi che sarei arrivato alle 17, quando la convocazione era per le 16,45 – ha affermato – , ma voi avete deciso dopo 15 minuti di andare via. Voi avete deciso di far saltare la commissione". Anche se, da regolamento esplicitato dalla presidente del consiglio comunale, gli interventi erano finiti (uno di opposizione e uno di maggioranza), è stato dato modo ai Dem di chiedere lumi su questa affermazione al presidente Biondi.

"Io avrei voluto svolgere la seduta – ha affermato –, ma non essendoci il numero legale e non sapendo di consiglieri in arrivo, dopo 25 minuti ho sciolto la seduta". Durante il consiglio comunale di ieri, Lauro Biondi si è anche detto disponibile a ricandidarsi nelle fila di Forza Italia "parlandone con il partito e sperando ci sia questa possibilità". Un piccolo colpo di scena.