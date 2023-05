Responsabile dei sistemi informatici aziendali

Azienda del territorio cerca ununa responsabile dei sistemi informativi con esperienza. La risorsa si occuperà di definire e implementare la corretta strategia del settore informatico, rilevare nuove opportunità di digitalizzazione e automazione dei processi aziendali e assicurare la corretta gestione dell’infrastruttura tecnica e del back up dei dati aziendali. Inoltre dovrà gestire i vari fornitori di servizi in relazione sia all’aspetto infrastrutturale che applicativo e definire il budget di spesa in termini di costi operativi e investimenti. Infine monitorare lo stato di avanzamento del consuntivo dei costi. È richiesto il possesso della laurea in scienze dell’informazione o in ingegneria informatica o matematica con indirizzo applicativo e della patente B. Sono richieste competenze nell’uso degli applicativi informatici, pacchetto office. E’ gradito il possesso di masterspecializzazione nel settore informatico e il possesso di mezzo proprio. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle 8.30-12.30 e 14-18.