Resurrezione, messa in Cattedrale

Oggi chiese aperte per le confessioni e la tradizionale benedizione delle uova. Alle 21 il vescovo, mons. Livio Corazza, presiederà in Cattedrale la veglia pasquale e la messa di Resurrezione (in diretta su Teleromagna). Saranno spente tutte le luci e la preghiera inizierà davanti alla chiesa dove verrà benedetto il fuoco nuovo da cui sarà acceso il cero pasquale, simbolo di Gesù risorto, con il quale il celebrante entrerà in chiesa precedendo i fedeli. Domenica 31, solennità di Pasqua, mons. Corazza presiederà la messa della Resurrezione alle 11 nella Cattedrale di Bertinoro.