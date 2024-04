Riaperto il percorso fluviale vicino al Ponte dei Veneziani

Nuovi cantieri si sono aperti a Meldola per ricucire le ferite inflitte al territorio dall’alluvione del maggio 2023. Sono infatti in corso di realizzazione i lavori di sistemazione del Rio Cavallo in un tratto situato a valle della via Bellini. Le opere, finanziate dalla struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, consistono nella sistemazione dell’alveo del corso d’acqua, con l’esecuzione di opere di ripristino delle briglie e il rifacimento di parte della sezione dell’alveo intubata e risagomatura delle sponde. In quel tratto il Bidente era esondato allagando alcuni fabbricati in via Puccini e anche le vie San Giovanni e Buozzi, oltre a piazza Saffi.

"Si tratta di un primo intervento sull’asta del Rio Cavallo, a cui ne seguiranno altri – precisano il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore ai lavori pubblici Filippo Santolini –. Questo permetterà di ripristinare la funzionalità del corso d’acqua consentendo un deflusso delle acque ordinato nel tratto interessato dai lavori. Ringraziamo i tecnici incaricati, gli uffici comunali e regionali nonchè l’impresa esecutrice. Siamo soddisfatti di questo lavoro, che rappresenta un primo urgente intervento di ripristino dell’officiosità idraulica del Rio Cavallo".

Nei giorni scorsi inoltre è stato riaperto l’accesso al percorso fluviale dal Ponte dei Veneziani, uno dei simboli architettonici più conosciuti di tutta la Val Bidente. "Il sentiero di discesa al fiume era stato irrimediabilmente danneggiato dalle acque – precisa una nota dell’amministrazione comunale –, così come parte del percorso fluviale. Una staccionata in legno è stata ricostruita nei mesi scorsi da Comune e Regione, insieme alla sponda sinistra del fiume Bidente: questo permette oggi di raggiungere l’alveo del fiume sotto il Ponte dei Veneziani, uno dei luoghi più belli del nostro territorio".

Da diversi mesi infatti molti cittadini e frequentatori del percorso sul Bidente ne avevano richiesto la riapertura. Richieste infine accolte positivamente dopo la fine lavori di messa in sicurezza sull’alveo del fiume a monte e a valle del Ponte dei Veneziani. "Grazie a tutti coloro che hanno lavorato affinché questo antico passaggio, fosse reso nuovamente utilizzabile. Infine un grazie – conclude la nota – a tutti quelli che in queste ultime settimane hanno dedicato il loro tempo alla raccolta dei rifiuti presenti sulle sponde del nostro fiume rendendolo, per tutti, più pulito e più bello".

Oscar Bandini