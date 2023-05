Ricettazione Denunciati tre ragazzi

Tre giovani forlivesi sono stati denunciati dalla polizia per i reati di ricettazione e porto di strumenti da scasso. Gli agenti in servizio hanno notato a bordo di un auto tre individui a loro familiari per reati contro il patrimonio e stupefacenti. I poliziotti hanno quindi deciso di eseguire un controllo all’interno dell’auto, dentro la quale hanno trovato uno zainetto contenente alcune monete di piccolo taglio per una somma complessiva di quasi cento euro, strumenti da scasso e più di tre grammi di eroina contenuti in una busta. Nel bagagliaio invece sono stati trovati un piede di porco, una cassa subwoofer e un mixer probabilmente rubato.

Tutti i materiali ritenuti oggetto di furto sono stati sequestrati dalla polizia per verificarne la provenienza e, possibilmente, i proprietari. Inoltre, anche gli strumenti con cui i tre avrebbero consumato il furto sono stati prelevati dagli agenti. Per quel che riguarda i grammi di eroina trovati, uno dei tre ragazzi si è assunto la responsabilità del possesso, venendo così segnalato anche in prefettura per violazione amministrativa di uso personale di stupefacenti.