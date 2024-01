Richiesti tre Oss a tempo determinato

Cooperativa sociale cerca, per la sede di Forlimpopoli, 3 Oss che si occupino della cura e dell’igiene personale e dell’assistenza nelle attività quotidiane di ragazzi con disturbi dello spettro autistico. Le risorse si occuperanno anche della gestione degli ambienti di lavoro. E’ preferibile essere in possesso della qualifica da operatore/trice socio sanitario/a. E’ richiesto il possesso di patenta di tipo B. Si offre contratto a tempo determinato con orario: full time di 38 ore, su turni (7-14:00; 14-21), week end compreso. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 5 febbraio, cliccando sul pulsante "Invia candidatura" e segui le istruzioni riportate.