Ricorso bis respinto: resta il ko col Carpi

Bocciato anche il ricorso presentato in seconda istanza. Nel primo pomeriggio di ieri, la Corte Sportiva d’Appello presieduta da Patrizio Leozappa, collegata in videoconferenza, ha respinto il reclamo presentato con procedimento d’urgenza dal Forlì, che avversava l’omologazione della sconfitta subita per 2-1, dieci giorni or sono sul campo della capolista Carpi. L’esposto del Forlì riguardava la posizione del giocatore emiliano Tommaso Cecotti, in campo contro i galletti nella ripresa, che non avrebbe scontato la squalifica a seguito dell’esclusione della Pistoiese dalla serie D. Oltre all’avvocato Matteo Sperduti e al direttore generale Enrico Bonzanini, in rappresentanza del Carpi, alla videoconferenza il Forlì FC era rappresentato dall’avvocato Mattia Cornazzani e dal direttore generale Matteo Marani. Quest’ultimo ha dichiarato che la società "si riserva di ricorrere, in terzo grado, al Collegio di Garanzia del Coni dopo avere esaminato le motivazioni della Corte d’Appello". Potrebbero volerci 5 giorni: l’ultima giornata prevista domenica fa supporre che si cerchi di accelerare.