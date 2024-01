Ricostruzione, esulta il centrodestra. Lattuca (Pd): "Attenti però ai tempi"

Non si sono fatte attendere le reazioni di vari esponenti politici e istituzionali alla visita di Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni a Forlì. La deputata di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri, sottolinea come siano state mantenute le promesse di "tornare sul nostro territorio" e "gli impegni di continuare a sostenere concretamente la ricostruzione post alluvione". Una visita che è stata doppiamente significativa: "Alla vicinanza alla nostra Romagna si sono aggiunti anche i nuovi fondi sbloccati – prosegue la coordinatrice locale del partito della premier –. Fa piacere che dopo mesi di pretestuose polemiche anche il governatore Bonaccini abbia apprezzato l’arrivo di queste nuove risorse".

Le fa eco la deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari: "Il governo continua a investire per ricostruzione e rilancio. La situazione, lo sappiamo bene, continua ad essere complessa e delicata, ma sta affrontando la situazione nel migliore dei modi, anche grazie alla grande efficienza del generale Figliuolo, stanziando tutte le risorse necessarie". Soddisfatto anche il deputato della Lega e segretario in Romagna, Jacopo Morrone: "I fondi per la Romagna ci sono e sono tanti. Essenziale che vengano spesi presto e bene dando priorità a progetti di ripristino, recupero e risanamento di un territorio troppo trascurato da chi ne aveva la responsabilità. Priorità agli alluvionati: la nostra attenzione nei loro confronti ci sarà sempre". Con una coda polemica: "Fiacche e trascurabili le manifestazioni di protesta, il solito minestrone di pregiudizi e ideologismi".

Interviene sulle risorse dal Pnrr il presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca (Pd): "Destinare fondi Pnrr alla ricostruzione è una buona notizia non priva di insidie – segnala il sindaco di Cesena –: le condizioni del Pnrr sono difficili da rendere compatibili con i tempi nella nostra situazione. Tuttavia faremo di tutto, insieme al commissario, per riuscire nell’impresa". Più critico, invece, l’intervento del sindaco di Ravenna Michele De Pascale (Pd) che lamenta come "nelle nuove risorse Pnrr non ci sia nulla per famiglie e imprese. Spiace che Meloni e von der Leyen vengano solo per una conferenza stampa a porte chiuse e non per un confronto".

Si leva anche la voce della segretaria territoriale del Pd, Gessica Allegni, presente nel salone comunale in quanto sindaca di Bertinoro: "È stata un’occasione importante per restituire centralità a quanto accaduto con l’alluvione nel nostro territorio, come importante era la presenza dei sindaci, a manifestare all’Europa e al Governo, l’impegno e la coesione istituzionale che qui non è mai mancata, insieme alla Regione, per fare fronte all’emergenza e alla ricostruzione. Questa richiede però anche un intervento immediato per rispondere alla carenza di personale tecnico".

Matteo Bondi