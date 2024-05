Ricostruzione: la polemica: "Bertinoro, fondi inutilizzati": "Cita numeri a sproposito"

La deputata e presidente di Fratelli d’Italia per la provincia di Forlì-Cesena, Alice Buonguerrieri, parla di "bilancio impietoso" riferendosi alle attività di ricostruzione post-alluvione in capo al Comune di Bertinoro. "La giunta guidata da Gessica Allegni – spiega – ha registrato una delle peggiori performance della Regione, riuscendo a completare solo l’8% dei lavori preventivati e riconosciuti dal Governo Meloni attraverso la struttura commissariale". Numeri che "dovrebbero far vergognare Allegni – continua Buonguerrieri sferrando un duro attacco –. Se avesse passato meno tempo in piazza e più in Comune, forse si sarebbe accorta che ha lasciato inutilizzato il 92% dei fondi che la struttura commissariale le ha riconosciuto: oltre 2 milioni di euro. Ne ha spesi a malapena 150mila. Se fosse stata una manger del privato sarebbe stata licenziata per giusta causa. Fratelli d’Italia – conclude – non darà tregua a questa Giunta finché l’ultimo dei cantieri non sarà completato".

All’attacco della deputata di Fratelli d’Italia risponde a stretto giro di posta la stessa Allegni, sindaca di Bertinoro e segretaria territoriale del Partito Democratico, che ritiene Buonguerrieri "citi numeri a sproposito, forse mal informata". Un milione e 600mila euro sono le risorse inserite a bilancio "non oltre 2 milioni, come dichiarato erroneamente" E presisa che si tratta di "risorse interamente impegnate, in fase di affidamento degli incarichi tecnici". Un milione di euro è stato destinato a due opere "per le quali abbiamo aderito alla convenzione tra la struttura commissariale e la società di ingegneria Sogesid. La convenzione tra commissario e Sogesid è stata stipulata a marzo 2024 e sono stati effettuati i sopralluoghi dai tecnici coinvolti; siamo in attesa dell’attivazione della procedura di progettazione".

Rimarca inoltre come "il Comune abbia ottemperato a tutti i passaggi richiesti e agli adempimenti necessari, in modo tempestivo e senza ritardi".

La sindaca ricorda anche come si sia dovuto far fronte agli interventi di somma urgenza, rendicontarli e di come "molti Comuni, tra cui il nostro, non hanno fin qui potuto contare sulle risorse umane aggiuntive promesse dal Governo e questo comporta che la gestione dei lavori post alluvione sia a carico del personale dell’ente, già gravato dai lavori pubblici ordinari e dal Pnrr". Infine, "visto l’interesse della deputata per il territorio di Bertinoro, – conclude – la invitiamo a sollecitare il riconoscimento delle risorse necessarie a seguito del crollo della strada provinciale via Collinello, ancora non pervenute".

Matteo Bondi