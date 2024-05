Ridolfi e Alta velocità. Polemiche da Rimini:: "Forlì col centrodestra favorita dal governo?"

Rimini va al contrattacco su aeroporto e alta velocità. Il viceministro ai trasporti Galeazzo Bignami, nell’intervista pubblicata sull’edizione di ieri della nostra cronaca, ha spiegato che "l’aeroporto di Forlì è importante per il governo".

Poi, riferendosi inoltre all’alta velocità ferroviaria, ha dichiarato che "Forlì avrà un altro tipo di opportunità, che è frutto di una prospettiva comune e di un rapporto forte tra l’attuale amministrazione e il governo".

Queste parole non sono affatto piaciute al sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che ieri con un comunicato ha ribattuto all’esponente del governo: "Siccome a Forlì c’è un sindaco di centrodestra, Forlì passa avanti a Rimini. Questa logica ‘padronale’ delle istituzioni è accettabile? Non credo – contesta il sindaco di Rimini – sia questo il miglior modo per un viceministro di servire la nostra Italia e soprattutto non credo sia questo il miglior modo di valorizzare le vocazioni territoriali del nostro meraviglioso Paese. Invito Bignami – rincara ulteriormente la dose poi il primo cittadino riminese – a studiare, informarsi, confrontarsi, magari senza chiedere preventivamente ‘e tu di che partito sei?’".

Sadegholvaad aggiunge: "Ora, prima di far partire la salva dell’indignazione, mi limito educatamente a segnalare al viceministro che l’aeroporto di Rimini serve a un territorio di 16 milioni di presenze turistiche all’anno, interessato ad aumentarle proprio grazie ai voli sull’estero. Sono sicuro che anche all’amico e collega Zattini le parole ‘padronali’ di Bignami facciano storcere il naso, impegnato attivamente nel progetto di Romagna Next che semmai mira a integrare le politiche commerciali dei due scali piuttosto che vederli scannarsi come è accaduto in passato".

Il viceministro, nell’intervista sulla nostra edizione, ha anche specificato in realtà, che il Ridolfi, "insieme ad altri scali di quelle dimensioni, il nuovo piano nazionale degli aeroporti deve sostenerlo", aprendo quindi anche alle altre realtà aeroportuali. Inoltre Bignami puntualizza, alle critiche di Jamil Sadegholvaad, che "le porte del ministero sono sempre aperte per il sindaco di Rimini" e che "il progetto di sostenere i gestori per abbassare i costi, in particolare per le torri di controllo, gioverebbe anche a Rimini".