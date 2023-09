Ridolfi, scampato pericolo. Ryanair conferma Palermo almeno fino alla primavera 2024

L’estate è alle battute finali, ma chi intende raggiungere la Sicilia decollando dal ‘Ridolfi’ potrà farlo anche fuori stagione, anzi, fino alla prossima primavera: il collegamento Ryanair tra Forlì e Palermo è infatti confermato almeno fino al 31 marzo 2024. A renderlo noto, sui propri canali social, è stata la stessa Forlì Airport, in un recente post: "Primi freddi in arrivo? Vola al sud, raggiungi Palermo", recita l’annuncio. Che prosegue elencando le frequenze settimanali del volo: fino al 31 ottobre si volerà da e per il ‘Ridolfi’ ogni martedì, mercoledì, giovedì e sabato; per tutto il mese di novembre ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Dal 1° al 6 dicembre lo scalo forlivese sarà collegato con quello siciliano ogni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, mentre dal 7 gennaio al 29 febbraio ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Il mese di marzo, infine, vedrà voli ogni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato.

Pericolo scampato, dunque, per quanti temevano di dover ricorrere a soluzioni alternative per volare in Sicilia nei prossimi mesi: il timore era stato suscitato dalle dichiarazioni dell’amministratore delegato di Ryanair, Michael O’ Leary, il quale aveva minacciato, nei giorni scorsi, di tagliare buona parte dei voli domestici diretti in Sicilia e Sardegna come ritorsione alle misure varate dal governo per contrastare i rincari. I tagli paventati da O’Leary non sembrano aver interessato (almeno finora) la tratta tra l’aeroporto di via Seganti e Palermo, che resta coperta dal colosso irlandese low-cost.

La pagina Facebook di Forlì Airport indica anche gli altri collegamenti confermati per i prossimi mesi: il volo Forlì-Catania si effettuerà ogni lunedì e venerdì fino al 27 ottobre; quello diretto a Tirana ogni martedì e sabato fino al 28 ottobre; quello per Katowice ogni domenica e mercoledì, fino al 30 marzo 2024 (sempre con Ryanair). Malgrado le criticità legate al caos voli di inizio estate e all’escalation di rincari lamentata dai consumatori, il ‘Ridolfi’ continua a migliorare le performance: secondo i dati Assaeroporti, sono oltre 81mila – di cui 40mila in voli nazionali – i passeggeri che, solo nei primi sette mesi dell’anno, sono transitati dallo scalo forlivese. Un balzo pari a +280% rispetto ai flussi registrati nel 2022. L’obiettivo prefissato dalla società che gestisce l’aeroporto, F.A. Srl, è di raggiungere quota 200mila viaggiatori entro fine anno.

Maddalena de Franchis