"Rifiuti di Roma, c’è il rischio che ne arrivino"

"I rifiuti urbani indifferenziati di Roma che non potranno essere conferiti all’impianto di Malagrotta, messo fuori uso da un’incendio, saranno smaltiti negli inceneritori dell’Emilia-Romagna. Dunque, l’immondizia di Roma, potrà essere incenerita anche a Forlì": lo afferma Davide Minutillo, capogruppo comunale di Centrodestra per Forlì, che aggiunge: "Il tutto senza che la nostra comunità venga consultata. Questa condotta, più volte ripetuta tra esponenti regionali del Pd, non può essere tollerata all’infinito". Minutillo chiede che "della vicenda sia informata formalmente e in ogni dettaglio anche la giunta Zattini e che lo stesso Bonaccini, situazione di emergenza a parte in cui si trova la Capitale, trovi il coraggio di motivare politicamente la sua reiterata disponibilità a sostenere ogni difficoltà di gestione dei suoi colleghi amministratori di centrosinistra".