Rifiuti, la classifica dei ’virtuosi’. A Civitella la medaglia d’oro. Forlì primo capoluogo in regione

Il modello di Alea Ambiente continua a dare frutti: Forlì si classifica prima tra i Comuni capoluogo e Civitella si conferma al primo posto assoluto tra i comuni più virtuosi per aver prodotto solo 66 kg di rifiuti non riciclati per abitante residente. La decima edizione dell’iniziativa ‘Sotto il muro dei 100 kg’, promossa dalla Rete Rifiuti Zero e dai Comuni Rifiuti Zero dell’Emilia Romagna, ha incoronato così i territori più virtuosi a livello regionale. Tra i 14 Comuni emiliano-romagnoli premiati con la medaglia d’oro, in quanto al di sotto dei 100 kg di rifiuto non inviati a riciclaggio per abitante residente, 5 fanno parte del bacino servito da Alea Ambiente: al primo posto assoluto si è classificata Civitella, che con 66 kg di rifiuti non riciclati per abitante residente trionfa anche nella categoria dei Comuni sotto i 15mila abitanti. Seguono Forlimpopoli (86 kg), Predappio (89 kg), Galeata (94 kg) e Castrocaro Terme e Terra del Sole (98 kg). Tra i comuni premiati invece con la medaglia d’argento troviamo Tredozio, Modigliana, Dovadola, Meldola e Bertinoro, mentre Forlì è al primo posto tra i comuni capoluogo.

"Un premio che mi onora per il fatto che la mia amministrazione – ha commentato il sindaco Claudio Milandri – ha tanto lavorato in questi anni per considerare il rifiuto una risorsa. Ringrazio quindi tutti i miei concittadini per lo sforzo e per il risultato raggiunto. So che nel periodo dell’alluvione ci sono stati tanti problemi nella gestione dei rifiuti, ma ora confido che la responsabilità di ognuno e il senso civico continuino a guidarci in questo cammino. Ringrazio Alea per il lavoro preciso e costante in questi anni e confido sempre nella collaborazione tra noi amministratori e la società". A sua volta Alea ha ottenuto il secondo posto tra i gestori del servizio a livello regionale. "Questa iniziativa – spiega Simona Buda, presidente Alea Ambiente – mostra ancora una volta che i territori che hanno scelto il modello di raccolta porta a porta con tariffazione puntuale producono i migliori risultati in termini di riduzione dei rifiuti prodotti e di quelli non inviati a riciclaggio, oltre che di migliore qualità del rifiuto raccolto". "A nome di tutti i Comuni membri – conclude Filippo Santolini, presidente del Coordinamento soci Alea Ambiente – voglio ringraziare i cittadini, senza i quali non sarebbe possibile raggiungere questi numeri; ma anche la società, con la quale abbiamo in comune la voglia e l’impegno di continuare a lavorare per migliorare i servizi e la qualità dell’ambiente".

Oscar Bandini