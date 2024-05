Rimborsi per i beni mobili. Esultano FdI e Lega:: "Promessa mantenuta"

La notizia più attesa è stata diffusa dal commissario Figliuolo a un anno esatto dal disastro: anche i beni mobili danneggiati dall’alluvione saranno rimborsati. "L’avevamo promesso e così sarà – il commento della deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri – perché il governo Meloni mantiene i suoi impegni. La conferma del risarcimento per gli elettrodomestici e i mobili di casa è un ulteriore tassello nel percorso di ricostruzione. Il provvedimento dovrebbe andare la prossima settimana in consiglio dei ministri e confidiamo che questo passaggio metta finalmente fine alle pretestuose polemiche della sinistra".

Esulta anche il capogruppo leghista in consiglio comunale, Massimiliano Pompignoli: "Una bella notizia e un cambio di passo rispetto al modo di lavorare della Regione durante il terremoto del 2012 quando i beni mobili esclusi dai risarcimenti". Parla di ristori anche l’assessora Paola Casara, candidata nella lista La Civica a sostegno di Gian Luca Zattini: "L’amministrazione ha dimostrato un impegno concreto nel sollecitare il governo per accelerare il processo di rimborso". Casara, poi, parla di "continue strumentalizzazioni e sterili polemiche da parte dall’opposizione che hanno l’unico risultato di spaventare i cittadini . Mi sento di dover ribadire che in Comune ci sono i tecnici della struttura commissariale a disposizione della comunità per chiarire dubbi. Le critiche che continuano ad arrivare ci sembrano inutili e tese solo a speculare su chi ha legittime incertezze e vuole risposte".

Ma l’alluvione resta un tema di dibattito politico. Al termine dell’inaugurazione del monumento dedicato ai volontari, giovedì pomeriggio, un gruppo di giovani, tra i quali anche una delle volontarie la cui immagine ha ispirato l’opera, hanno organizzato un flash mob di fronte alla scultura, mostrando l’eloquente scritta ‘Prima le persone’. Il gesto non è stato gradito dal parlamentare della Lega Jacopo Morrone che ha esortato i manifestanti a non rovinare l’inaugurazione. Si riferisce a questo episodio il segretario comunale del Pd Michele Valli nella sua nota: "Morrone ha mancato di rispetto a un pacifico gruppo di giovani manifestanti chiedendo loro di ‘protestare nelle giuste sedi’. Vogliamo domandare al deputato leghista quali sarebbero, secondo lui, le giuste sedi per una protesta pacifica, considerato che l’espressione della propria opinione è alla base della nostra democrazia". Valli continua: "La destra continua, in ogni sede, a volere reprimere il dissenso di chi non è allineato, un atteggiamento sempre più preoccupante".

Angelo Bonelli, deputato e leader nazionale dei Verdi, era in città giovedì mattina. In serata si è spostato a Cesena per un comizio, nel quale ha citato il tecnico forlivese dell’ex Genio Civile Fausto Pardolesi. Bonelli, parlando delle vasche di contenimento realizzate sul territorio ha sottolineato: "L’attacco agli ambientalisti è inaccettabile. In realtà, è Fausto Pardolesi, storico esponente dei Verdi, ad aver progettato e voluto le vasche di contenimento che sono poi state realizzate". Sottolineando poi che quelle lungo il fiume Savio, per esempio, sono più capienti di quelle lungo il Tagliamento, elogiate dalla destra in occasione degli allagamenti di qualche mese fa a Vicenza.