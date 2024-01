’Rimini’ prende vita sul palco del Testori

Per la stagione di prosa 2023/2024 al teatro Testori di si terrà questa sera alle ore 20,30 lo spettacolo ‘Rimini’, un ampio racconto della città romagnola. Prodotto dal Gruppo Rmn, lo spettacolo sarà interpretato da Leonardo Bianconi, Luisa Borini, Leo Merati, Giulia Quadrelli, Chiara Sarcona, con la drammaturgia di Giulia Quadrelli e Francesco Tozzi. La regia è di Mario Scandale e i video di Leo Merati.

Lo spettacolo è ispirato all’omonimo romanzo di Pier Vittorio Tondelli a cui si aggiungono le testimonianze di oltre cinquanta persone intervistate, come, ad esempio, albergatori, turisti, gestori di stabilimenti balneari o semplici cittadini, tutti accomunati da una caratteristica: conoscono a fondo la città più iconica della Riviera in molte delle sue sfaccettature.

Gli attori sul palco interpretano un’operatrice balneare impegnata nel suo stabilimento, una cameriera che lavora da cinque anni nello stesso albergo, un personaggio che vende sogni e un altro che tende ad influenzare la gente sui social. Un giorno a Rimini arriva un giornalista intenzionato a capire a fondo questa città e, per questo motivo, intreccia dialoghi coi personaggi della Riviera e riesce a trascinare il pubblico verso la scoperta di realtà e contrasti che contraddistinguono la città.

"La parola stessa ‘Rimini’ – spiega Giulia Quadrell – è da sola in grado di attivare in chiunque un immaginario fortissimo, personale e universale nello stesso tempo ed è una realtà in grado di muovere l’umanità che la abita e l’attraversa grazie ad una particolare energia che riesce a tenere insieme persone, stili di vita ed interessi molto diversi tra loro".

Questa natura polimorfa si traduce sulla scena in una pluralità di registri e di linguaggi, grazie alla quale il lavoro spazia dal naturalismo al grottesco passando per il musical. Elemento centrale dello spettacolo è il materiale video raccolto in Riviera da Leo Merati che porta in scena immagini e suggestioni visive intrecciandole, in chiave meta-teatrale, con il piano della prosa e dei personaggi’.

Lo spettacolo ‘Rimini’ è risultato finalista del bando Radar promosso da Ert, è vincitore della ottava edizione di Direction Under 30 del Teatro Sociale di Gualtieri, finalista del premio InBox 2022 e rappresenta il frutto di una drammaturgia collettiva originale.

Biglietti: Intero 16 euro; ridotto (under 25, over 65, cral e convenzioni); 12euro; ridottissimo (studenti scuola secondaria e università) 10 euro; gruppi (almeno 15 persone) 8 euro. Per maggiori informazioni e prenotazioni 0543.722456 | 375 8349548.

Rosanna Ricci